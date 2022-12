Hjemmetjeneste i Oslo kommer ikke fram på glattisen

NTB

Folk som trenger hjelp hjemme, er ikke garantert besøk i Oslo andre juledag. Glatte veier hindrer hjemmetjenesten i å komme seg rundt.

– Vi kommer oss ikke fram til folk som trenger hjelp. Det er ishålke overalt, sier daglig leder Lillian Reiten for hjemmetjenester på Diakonhjemmet til VG.

Hennes ansatte skulle kjørt rundt til mer enn 200 eldre som trenger hjelp til blant annet å få i seg medisiner, vaske seg og legge seg.

Men de ansatte må kjøre mye saktere enn vanlig, og flere steder er det helt umulig å komme til inngangsdøra, forteller Reiten.

– De som kan klare seg selv, følger vi opp på telefon. Vi må nedprioritere dem som bare trenger hjelp med personlig hygiene, sier hun.

Noen får også bare ett besøk av hjemmesykepleier i døgnet, i stedet for to.

Seksjonssjef Joakim Hjertum forteller at Bymiljøetaten har fått 200 meldinger om at det er glatt og ønsker om at de skal komme og strø.

– Det er litt sånn været er nå. Vi strør, og strøet regner vekk sier han.