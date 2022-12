Kong Harald: – Absurd at vi har krig i Europa

NTB

Kong Harald ser tilbake på et år med krig i Europa og galopperende priser. Han kaller deler av utviklingen absurd.

– Det er jo helt absurd egentlig at vi har en krig i Europa i 2022, sier kongen i NRKs TV-program « Året med kongefamilien ».

Programmet sendes på kvelden andre juledag, men allerede første juledag viste NRK noen klipp i Dagsrevyen. Blant annet kommenterer kongen Ukraina-krigen:

– Det er det siste jeg tenkte på at kunne skje. Jeg trodde vi hadde lært, men det har vi tydeligvis ikke, sier kongen.

I løpet av året som gikk, har kong Harald hatt noen sykmeldinger. Senest før jul var han innlagt på Rikshospitalet med infeksjon, men første juledag var han tilbake på gudstjeneste i Holmenkollen kapell i Oslo.

Det er ennå ikke avklart om kongen er i form til å holde årets nyttårstale. Selv svarte han «vi får se» da han ble spurt om dette første juledag.

Til tross for noen helseproblemer kan kongen se tilbake på et aktivt år. Han har blant annet tatt imot over 160 gjester og gjort 450 oppdrag for monarkiet.

I oppsummeringen av året på NRK sier kongen at det bekymrer ham hvordan mange har det med økte levekostnader.

– Det må vi tenke på, særlig i julen. At det er folk som har det veldig vanskelig, og som må velge mellom å betale strømregningen eller å betale for maten sin. Det er en forferdelig situasjon å være i.