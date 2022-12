Nordmenn julehandlet som normalt denne julen

Til tross for trange økonomiske tider handlet nordmenn i butikkene nærmest som vanlig denne jula. Det viser tall fra BankID Bankaxept. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Trange økonomiske tider har ikke ført til at nordmenn har strammet inn på julehandelen i år. Totalt julehandlet vi i år for 97 milliarder kroner.

Til sammenligning handlet vi for 91 milliarder kroner i 2019, det siste normalåret før koronapandemien slo til.

På julaften viste foreløpige tall fra DNB at nordmenn så langt hadde julehandlet for 72 milliarder kroner.

Nå viser tallene fra BankID Bankaxept at vi har brukt totalt 97 millioner kroner i butikkene. Justert for inflasjon er det en nedgang på knappe 4,4 prosent.

Tallene fra BankID Bankaxept viser bruk av Bankaxept-kort i fysiske butikker. Utenlandske kort, kredittkort og netthandel er ikke en del av denne statistikken.

Under pandemiårene 2020 og 2021 var julehandelen i butikkene ekstraordinært høy. Årets julehandel fra november til og med 24. desember endte noe lavere enn disse rekordårene, heter det i en pressemelding fra BankID Bankaxept.

– Nordmenn sparer ikke på julefeiringen. Det blir nok en hard landing for mange på nyåret, med havregrøt og sparekniv for å opprette en buffer igjen, sier Kjetil Bøe, leder for Betaling i BankID Bankaxept.