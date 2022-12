D.D.E-stjerne Bjarne Brøndbo: – Man må klype seg litt i armen

Da Bjarne Brøndbo gikk på scenen i Oslo Spektrum med D.D.E for første gang i 2002, var han sikker på at dette ikke var noe han kunne holde på med til pensjonsalderen.

Året 2022 startet med neglebiting for Bjarne Brøndbo. Han og D.D.E offentliggjorde nyheten om at de skulle spille 30-års jubileumskonsert i Trondheim spektrum. Så stengte Norge ned kulturlivet igjen som følge av pandemien.

– Vi lurte på om vi kom til å bli nødt til å flytte konserten fra mars til oktober, men vi fikk heldigvis gjennomført akkurat som vi hadde tenkt, sier Brøndbo til ABC Nyheter.

Og det ble gjort ordentlig. Adressa rullet terningkast seks.

– Det er det beste som har vært på en trøndersk scene ever, sier Brøndbo stolt.

Konserten skulle egentlig være en «one night only»-ting, men siden det gikk så bra, spilte D.D.E jubileumskonserten igjen i Oslo spektrum i november.

Hadde ikke troa

Ikke alle får oppleve hvordan det føles ut å stå på en scene hvor det spruter flammer, lyskasterne er vendt mot deg, og tusenvis av mennesker synger med mens du fremfører din egen kunst.

– Å gå opp på scenen med 11.000 publikummere i salen er helt rått. Vi opplever det folk drømmer om. Man må klype seg litt i armen, sier Brøndbo.

Han mimrer tilbake til 2002, for 20 år siden. Da spilte D.D.E rockekonsert i Oslo spektrum som et av de aller første norske rockebandene.

– Vi tok sjansen. 8000 mennesker kom. En kanonsuksess! Men jeg husker jeg ikke var så glad. Jeg var 37 år, og det eneste jeg tenkte på var pensjonsalderen, som lå 30 år fram i tid. Jeg tenkte det var umulig å holde på med dette i 30 år til. Jeg var sikker på at det kom til å gå lukt til helvete, forteller artisten.

Siden den gang har D.D.E reist landet rundt, og spilt utallige konserter over alt i Norge, ifølge Brøndbo.

– Er du lei?

Brøndbo tenker seg ikke om et sekund.

– Nei, jeg er ikke lei. Jeg syns det er meningsfylt. Hvis noen tror jeg syns det er kjedelig å fremføre «RAI-RAI» eller «Vinsjan på kaia» for 4713. gang, så er jeg ikke det. Det er like givendes som for 30 år siden, sier rockekongen bestemt.

De fleste kjenner nok Bjarne Brøndbo som frontfigur i rockebandet D.D.E, men han har også i en årrekke vært en del av dommerpanelet i TV-programmet «Norske talenter».

«Låtskatter for ettertider»

Brøndbo opplever at det er mange minner knyttet til deres musikk og opplevelsene folk har hatt på D.D.E-konsert, og selv mener han det er et privilegium at rockebandet har fått holde på så lenge.

– Men det er ikke flaks. Det er eksamen hver gang vi går på jobb. Det er ikke sånn at vi blir vurdert for det vi gjorde for ti år siden. Vi blir vurdert for det vi gjør i dag, påpeker Brøndbo.

Han trekker også frem låtskriveren deres Frode Viken som gikk bort for snart fem år siden.

– Han har levert låtskatter for ettertider, sier Brøndbo.

En etterlengtet jul

I år har D.D.E spilt ni julekonserter på diverse kulturhus rundt omkring i det ganske land. Julekonsertene er en tradisjon rockebandet har hatt i flere år, og det kommer alltid masse folk fra hele landet for å være med på festen.

– D.D.E-julekonserten er annerledes. Vi synger ikke «Glade jul». Vi har et eget julerepertoar, og synger blant annet «Englespællet», «Jul’kortet» og «Verdens finaste stjernegut». Det er en helt spesiell greie, sier Brøndbo.

Førjulstiden har vært en hektisk periode for rockebandet i mange år, med førjulsturneer fra midten av november til 19. desember.

– Jeg kommer hjem helt utslitt, og har nesten ikke skjønt at julen er der før den er over, sier Brøndbo.

Det er bra trøkk når D.D.E står på scenen. Her fra Idrettsgallaen i 2018.

Fjorårets julefadese

I fjor gikk Bjarne Brøndbo og familien inn i julen med coronasykdom. De var reduserte, sov masse, og hadde liten tiltakslyst. Selv var Brøndbo helt sikker på at han aldri kom til å få corona, men det gjorde han, og han ble ordentlig syk.

– Vi lagde julemiddag og prøvde å feire en normal julekveld, men det smakte ingenting av maten. Vi kunne servert hva som helst. Kålgrøten kunne vært risengrynsgrøt, sier Brøndbo.

Han prøvde å komme litt i form med akevitt til maten, noe som gikk til en viss grad.

– Men det var ikke den beste julaften vi har hatt, understreker han.

Etter coronasykdommen forteller Brøndbo at kona har kjent litt på langcovid, og at hun fort kan bli sliten.

– Det er mulig jeg hadde noe jeg og, men jeg har vært så mye sliten i livet. Jeg orker ikke bry meg noe særlig om det, og gjør det jeg må uansett, sier han.