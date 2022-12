Nedbør skaper store utfordringer i Sør-Norge

NTB

Første juledag fører nedbør til store utfordringer flere steder i Sør-Norge. Det er sendt ut flere farevarsler, og Vegtrafikksentralen advarer trafikantene.

Søndag morgen har det kommet nedbør over store deler av Sør-Norge. Nedbøren kommer i alle former, og har ført til at Meteorologisk institutt har sendt ut et gult farevarsel hvor de advarer om is og vanskelige kjøreforhold i Vestfold og Telemark, samt deler av Agder.

Bakgrunnen for dette er at temperaturen øker utover dagen, noe som gjør at snøen vil gå over til regn, men fryse til is når den treffer bakken. I tillegg vil det utover ettermiddagen komme kraftige vindkast fra kysten.

Vegtrafikksentralen Sør skriver på Twitter at de har alt av mannskaper ute for å gjøre tiltak, men at været kan føre til lokale utfordrende kjøreforhold, spesielt på de mindre veiene.

De ber også bilistene om å kjøre etter forholdene.