Kinobesøket økte med 50 prosent i 2022

NTB

Norske kinoer ser ut til å lande på rundt 9 millioner besøk i 2002. Det er 50 prosent mer enn i fjor, men fortsatt et stykke lavere enn før pandemien.

– Det er full rulle i norske kinosaler for tiden. Vi har mange sterke filmer som trekker masse folk for tiden. Alt tyder på en svært så god kino-jul i Norge, samt en sterk sluttspurt på året, sier administrerende direktør Espen Lundberg Pedersen i bransjeorganisasjonen Film amp; Kino.

I både 2020 og 2021 ble kinobesøket sterkt preget av koronapandemien.

– Også i starten på 2022 var det pandemirestriksjoner i en del norske kinosaler. Etter det har de fleste piler i Kino-Norge pekt oppover, skriver Film amp; Kino i en pressemelding.

I fjor endte kinobesøket på 5,7 millioner, mens det var på 4,8 i 2021.

Året før pandemien rammet, i 2019, var besøket oppe 11,3 millioner. Det var da det laveste besøkstallet siden 2014, og kinoene er altså ikke oppe på det nivået igjen i år heller.

Spider-Man mest populær

Årets mest sette film på norske kinoer er «Spider-Man: No Way Home» med 569.541 besøk. Nummer to på listen er «Top Gun: Maverick» med 545.042 solgte billetter. Tredjeplassen innehas av «Minions: Historien om Gru» med sine 432.810 besøk.

Den øverste norske filmen i 2022 er «Krigsseileren» med 401.735 besøk, noe som holder til fjerdeplass på den totale topplisten.

– Det gleder meg også at norske filmer som «Teddybjørnens jul» og «Olsenbanden – siste skrik» har samlet store mengder. Begge har per nå solgt rundt 250.000 billetter i år, sier Pedersen.

Avatar suser oppover

Oktober ble den første måneden i år med over en million solgte billetter. Alt tyder på at salget ender på over en million også i desember, ifølge Film amp; Kino.

«Avatar: The Way of Water», som hadde premiere 14. desember, har passert 230.000 besøk, og er på åttendeplass blant de mest sette filmene i år.

– Det er grunn til å tro at «Avatar: The Way of Water» klarer å plassere seg blant de fem mest sette i 2022 i slutten av året. Den beveger seg raskt opp på listen i disse dager, sier Pedersen.

1. juledag har både «Folk og røvere i Kardemomme by» og «Kampen om Narvik» premiere.