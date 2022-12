NTB

Dette er blant de ventede hendelsene 25. desember.

Paven holder sin tradisjonelle juledagstale

Pave Frans holder sin Urbi et Orbi-tale. Urbi et Orbi er latin og betyr «For byen og for verden».

Kongefamilien deltar på julegudstjeneste

Tradisjonen tro skal kongefamilien delta i gudstjeneste i Holmenkollen kapell 1. juledag.

Kong Charles holder juletale

Kong Charles III holder sin første TV-sendte juletale til det britiske folk.

Julemesse i Kyiv

En ortodoks kirke i Kyiv som har brutt forbindelsen med den russisk-ortodokse kirke, holder for første gang julemesse på første juledag.