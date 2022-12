Redningsaksjon avblåst i Rogaland: – Hullet i isen er for lite

NTB

Redningsaksjonen i Figgjo i Sandnes avblåses, da det trolig ikke er noen som har gått gjennom isen. – Hullet i isen er for lite, opplyser politiet.

Store redningsressurser rykket julaften ut til Figgjo i Sandnes etter melding om at en person muligens hadde gått gjennom isen på Figvedtjørn.

Personen som meldte fra hadde sett en person på isen. Da vedkommende cirka 20 minutter senere passerte samme vann, så han ikke personen, men et hull på det islagte vannet.

Da ble store redningsressurser sendt til stedet.

Like etter klokken 13.30 meldte politiet at redningsaksjonen var avsluttet, og at det trolig ikke har vært noen som har gått gjennom vannet.

Et vitne politiet har snakket med observerte tidligere på dagen en mann som hogd hull i isen med øks.

– Redningsmannskaper har konstatert at hullet er for lite til å falle igjennom. Kan ha vært en isfisker. Redningsoperasjonen avsluttes, skriver Sørvest politidistrikt på Twitter.