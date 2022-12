Kvinne løslatt etter voldshendelse i Tromsø

Politiet i Tromsø sperret av et stort område etter en voldshendelse natt til lille julaften. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

NTB

En av de to som er siktet etter en voldshendelse i Tromsø natt til fredag er løslatt. Den andre ble lørdag varetektsfengslet i to uker.

Til TV 2 opplyser politiadvokat Jacob Bergh at det er en kvinne som er løslatt. Kvinnen, som ikke erkjenner straffskyld, er fortsatt siktet i saken.

Den andre personen, en mann, ble julaften fremstilt for fengsling og varetektsfengslet med full isolasjon i to uker. Det kommer fram til fengslingskjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett.

De er begge siktet for kroppsskade etter voldshendelsen i Tromsø. En mann ble sendt til behandling ved Universitetssykehuset Nord-Norge og er utenfor livsfare.

Til iTromsø opplyser politiet at det ble brukt et redskap under voldshendelsen, men ønsker ikke gå ut med hva slags redskap det er snakk om.