Signalfeil rettet mellom Moelv og Lillehammer

NTB

En signalfeil førte lørdag formiddag til forsinkelser i togtrafikken mellom Moelv og Lillehammer. Feilen er rettet.

Bane Nor meldte klokken 10.19 om at det var forsinkelser mellom Moelv og Lillehammer. Knappe tre timer senere var feilen rettet, men det opplyses at man fortsatt må regne med forsinkelser.

– Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta, skriver Bane Nor på sine nettsider klokken 10.19. Ved 13.30-tiden var feilen rettet.

Også på Hovedbanen ved Lillestrøm var det en periode forsinkelser på grunn av feil med en sporveksel. Bane Nor meldte om feilen klokken 12.08. En time senere var feilen rettet.