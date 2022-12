Overgrepssiktet prest fikk forlenget varetekt – må tilbringe julen i fengsel

NTB

En sogneprest fra Østlandet som er siktet for seksuell omgang med barn, er varetektsfengslet i fire nye uker.

Den siktede mannen ble pågrepet av politiet i august og har vært varetektsfengslet siden. Nå har mannen fått forlenget varetektsfengslingen, skriver NRK.

Til nå har fire barn status som fornærmet i saken. Alle er under 16 år, og politiet utelukker ikke at saken ha større omfang.

Pågripelsen og etterforskningen av sognepresten ble først omtalt av Bergensavisen i september i år. Avisen skrev da at politiet ble gjort kjent med saken etter at moren til et av barna oppdaget en pengeoverføring til datteren fra presten – angivelig en betaling for et nakenbilde via Snapchat.

Mannen har i politiavhør erkjent de faktiske forhold. Han er også siktet for å ha vært i besittelse av bildemateriale som viser seksuelle overgrep mot barn eller som seksualiserer barn.

I november ble han fratatt retten til å være prest.