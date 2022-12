Kvinne siktet etter at samboeren ble funnet død – politiet ber om fire ukers varetektsfengsling

En kvinne er pågrepet og siktet for grov kroppsskade med døden til følge etter en voldshendelse i Namsos torsdag.

NTB

Politiet ber om fire ukers varetekt for kvinnen som er siktet for grov kroppsskade med døden til følge etter at hennes samboer ble funnet død i Namsos torsdag.