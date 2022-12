40 personer evakuert etter brann i Bærum

NTB

Rundt 40 personer er evakuert etter at det lørdag morgen begynte å brenne i en leilighet i Bærum. Ingen personer ble skadd.

Politiet i Oslo melte om brannen på Twitter like etter klokken 8.30 lørdag. Årsaken til brannen er ikke kjent, men politiet opplyser til NRK at de som bor i leiligheten, er gjort rede for.

– De er på ferie, sier Gjermund Stokkli, operasjonsleder i Oslo politidistrikt til NRK.

På Twitter opplyser politiet at rundt 40 personer ble evakuert.

110-sentralen i Oslo opplyser klokken 8.50 at brannen er slukket og at de jobber med utlufting og restverdisikring på stedet.