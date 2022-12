Ingeborg Flønes går fra Hoff til Hurtigruten Svalbard

NTB

Administrerende direktør i potetforedlingsbedriften Hoff Ingeborg Flønes blir ny administrerende direktør for Hurtigruten Svalbard.

Flønes tar over etter Per Brochmann, som tidligere i år kunngjorde at han takker av som sjef for Hurtigruten Svalbard, skriver Oppland Arbeiderblad.

Flønes har vært administrerende direktør i Hoff SA siden 2017 og har tidligere jobbet i både HP, Nortura og Forbrukerrådet.