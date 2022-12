Kirkene holdes varme og håper på mange besøkende i julen

NTB

Etter to år med pandemi kan kirkene endelig holde gudstjenester innendørs med åpne dører. De har et håp og en forventning om mange besøkende.

For første gang på tre år kan folk igjen komme til gudstjeneste på julaften uten strenge pandemibegrensninger.

Allerede tidlig i desember har kirkene fått et inntrykk av at flere kommer til kirken.

– Det har kommet langt flere folk i adventstiden enn det vi trodde det skulle komme. På julaften har St. Petri kirken i Stavanger fire gudstjenester planlagt. Det er plass til rundt 500 stykker i kirken. Vi regner med alle fire gudstjenestene blir relativt fulle, sier biskop Anne Lise Ådnøy i Stavanger Bispedømme til NTB.

Også i Trøndelag har det vært flere på gudstjeneste enn tidligere.

– Det vi har sett så langt i år er at mange folk har kommet tilbake. Gudstjeneste tallene har gått opp. Vi er veldig glade for å kunne møtes under mer normale omstendigheter, sier biskop Herborg Finnset i Nidaros bispedømme.

Endelig normale omstendigheter

Kirkene forventer flere besøkende i år.

– Vi forventer at det kommer mange folk denne julen. I fjor valgte domkirken i Tromsø å ha gudstjeneste ute. Det var mange folk som kom dit. Om alle disse kommer i år, da blir det mange. Jeg har merket at mange av mine ansatte er lettet over at vi endelig kan møtes igjen, sier biskop Olav Øygard i Nord Hålogaland bispedømme.

– Vi er spente. Vi vet at for veldig mange er det å gå i kirken på julaften en veldig viktig del av julefeiringen. Det er vanskelig å si akkurat hvor mange som kommer, men vi vet er at mange vurderer kirkebesøk i julen, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud.

Biskop Stein Reinertsen i Agder og Telemark bispedømme håper og tror mange vil komme i kirken i år.

– Julen er en annerledes tid for mange. Den kan være krevende. Endelig kan vi igjen skape møteplasser for de menneskene som syns julen er vanskelig, forklarer Reinertsen.

– Både i Norge og i resten av verden møter flere mennesker denne julehøytiden med større bekymringer og vanskeligere kår. Krigen i Ukraina skaper ringvirkninger vi også merker her hjemme, med høyere priser og dårligere råd, sier preses Olav Fykse Tveit i en pressemelding.

Lover varme kirker

I november ble det klart at kirkene i Oslo får en kommunal ekstrabevilgning til å klare de dyre strømregningene.

– Vi gjør alt vi kan for å holde kirkene varme i julen både i form av fysisk temperatur og menneskelig varme, sier Gunleiksrud.

Reinertsen sier strømstøtten bør gjøre slik at kirkene holdes varme i julen.

Både i Stavanger og i nord vil kirkene være varme i høytiden.

– I denne byen er det stor forståelse for at folk ikke skal fryse når de kommer på gudstjeneste i julen, sier Ådnøy

– Her i nord har vi hatt dyrere strømpriser enn vi er vant med, men det er ikke på langt nær nivået med strømprisene sørpå. Vi lover i alle fall at de som kommer til kirkene i julen skal slippe å fyse, sier Øygard.