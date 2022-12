Fengselsansatte gruer seg til å gå på jobb

NTB

Bergen fengsel har hatt 600 udekkede vakter denne høsten og fagforeningen mener det går ut over sikkerheten til de ansatte.

– Vi er veldig bekymret for fremtiden. Hvis denne underbemanningen fortsetter, blir det veldig vanskelig for de ansatte å stå i denne jobben, sier Haakon Mjelde i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Region Vest, til Bergensavisen.

Dagbladet har tidligere omtalt at det er sendt en bekymringsmelding fra vernetjenesten i Bergen fengsel til Arbeidstilsynet, og de tillitsvalgte mener underbemanningen også går ut over helsen til de som drar på jobb.

Årsaken til underbemanningen er at fengselet må spare 12 millioner kroner i år, og et av tiltakene er å ikke dekke opp alt fraværet på jobb. Det fører til at det så å si hver eneste dag er færre ansatte på jobb enn det normalt skal være, skriver avisen.

Fengselsleder Harald Åsaune deler de tillitsvalgtes bekymring.

– Ubalansen mellom oppgaver og bemanning oppleves som betydelig, sier han.