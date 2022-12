Barneombudet vil ha granskning av dommer mot barn

NTB

Barneombudet er bekymret for rettssikkerheten til barn som er dømt til fengsel eller forvaring. Nå ønsker ombudet en granskning av sakene.

En 15-åring drepte i 2014 en miljøterapeut på en institusjon i Vollen i Asker. Dette ble den første saken der et barn ble dømt til lovens strengeste straff – forvaring, skriver Aftenposten.

I år ble dommen endret fra forvaring til tvungent psykisk helsevern etter at nye vurderinger av den dømte konkluderte med at det var gjort feil.

Nå ønsker barneombud Inga Bejer Engh en granskning av saker der unge er blitt dømt til forvaring eller lange fengselsstraffer. Norge har flere ganger fått kritikk av FN for at barn kan dømmes til tidsubestemte straffer.

Siden 2015 har fem barn fått en slik dom. Den siste kom i 2020.

– Både Vollen-saken og gjennomgangen vi tidligere har hatt av tilsvarende saker, gjør at det kan settes spørsmålstegn om rettssikkerheten til denne svært sårbare gruppen er god nok, sier hun.

Statssekretær John-Erik Vika (Sp) i Justis- og beredskapsdepartementet i opplyser at regjeringen ikke mener det er nødvendig med en slik granskning.

En slags gjennomgang blir det likevel ettersom en gruppe forskere i Bergen til sommeren skal starte et forskningsprosjekt over fem år som skal gå gjennom alle straffesaker der barn er blitt rettspsykiatrisk vurdert for utilregnelighet og voldsrisiko siden 2013.