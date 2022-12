Britisk mann tiltalt for nyttårsdrapet i Haugesund

NTB

En britisk statsborger i 20-årene er tiltalt for drapet i Haugesund natt til 1. nyttårsdag i år.

Trolig vil det legges ned påstand om tvungent psykisk helsevern, erfarer NRK. Ifølge rikskringkasteren skal en sakkyndigrapport ha konkludert med at den siktede har en diagnose som medfører utilregnelighet.

Det var natt til 1. januar utenfor et boligfelt at en 28 år gammel Haugesund-mann ble knivstukket utendørs. En britisk mann ble siktet for drapet, og nå er det altså tatt ut tiltale mot ham.

– Jeg ønsker ikke å kommentere hvordan min klient stiller seg til tiltalen, men han nekter straffskyld for hendelsen, sier hans forsvarer Ole Magnus Strømmen til NRK.

En nordmann i 20-årene var også innledningsvis siktet for drap eller medvirkning til drap i saken, men denne siktelsen ble henlagt i midten av november. Hans advokat Ben Einar Grindhaug har uttalt til Haugesunds Avis at de vil komme med erstatningskrav.

– Han har hatt denne anklagen hengende over seg siden nyttår, så det har gått elleve måneder før de har konkludert. Jeg mener de kunne konkludert mye tidligere, og han ble jo også løslatt fra varetekt 21. januar, sa advokaten til avisen i midten av november.

– Det kommer til å bli fremmet et erstatningskrav for tida han har sittet i varetekt, og for den belastningen det har vært. Han har vært utsatt for hets i sosiale medier, noe som har gjort det ekstra tungt for ham, sa advokaten.

Rettssaken starter i Haugaland og Sunnhordland tingrett 16. januar neste år.