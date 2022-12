Mann døde etter fall i Drammenselva

NTB

En 23 år gammel mann døde på sykehus ti dager etter at han falt i Drammenselva.

Det bekrefter mannens far til Drammens Tidende.

– Det er tragisk, sier han til avisen.

Det var like etter midnatt 10. desember at en mann ble observert flytende i elva utenfor Skutebrygga i Drammen. Mannen var ikke å finne da brannvesenets dykkere kom til, men vitner fortalte hvor han gikk under, slik at dykkerne visste hvor de skulle lete.

Mannen ble reddet opp på land og kjørt til sykehus, men døde altså ti dager senere.