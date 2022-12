Fortsatt lav gjeldsvekst for husholdningene

NTB

Veksten i husholdningenes innenlandske lånegjeld er fortsatt svært lav og tangerer den laveste noteringen siden årtusenskiftet.

De siste tolv månedene har husholdningenes lånegjeld vokst med 4,1 prosent, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Til sammen hadde husholdningene 4.155 milliarder kroner i innenlandsk lånegjeld ved utgangen av november.

– Det kan se ut til at gjeldsveksten for husholdningene stabiliserer seg på et lavere nivå, sier seniorrådgiver Even Oppedal i SSB.

For kommunene er det imidlertid en kraftig oppgang. De siste tolv månedene har deres lånegjeld vokst med 5,4 prosent til 656 milliarder kroner.

– Sist gang vi så en like stor endring i denne sektoren fra en måned til den neste, var i mars 2021. Det er normalt at gjeldsveksten i kommunesektoren varierer mer enn gjeldsveksten i husholdningene, forteller Oppedal.