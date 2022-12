Fagfolk vil ha lovfestet plikt til å sørge for at barn får helsekontroll

NTB

Fagfolk og helsepersonell krever lovendring slik at foreldre plikter å ta med barna til helsestasjon og tannlege, men regjeringen sier nei.

Fagfolk har i flere år ment at svakheter i lovverket gjør at omsorgssvikt kan gå under radaren til helsestasjonen, tannlegen og skolen, skriver Aftenposten.

Både helsepersonell og andre fagfolk har bedt om lovendring, men har foreløpig bare møtt døve ører.

Reglene sier at helsestasjoner «bør ha rutiner» for å følge opp barn som ikke møter på helsekontroll. Men det er opp til den enkelte kommune å lage rutinene. Fremdeles er det frivillig for foreldre å møte opp med barnet.

– Det er ikke godt nok. Kommunenes selvråderett er med på å forsterke ulikhetene i tilbudet barn får og gjør at sjansen for feil øker, sier Ann Karin Swang som er leder i Landsgruppen for helsesykepleiere.

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet sier til Bergens Tidende og Aftenposten at det ikke er aktuelt å gjøre helsekontroll av barn obligatorisk.

Rønning-Arnesen peker på at helsepersonell har plikt til å vurdere opplysningsplikten til barnevernstjenesten.

– Om foreldre uteblir fra kontrollene, kan vilkårene for å sende bekymringsmelding være oppfylt, mener hun.