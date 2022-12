BI-student dømt til 15 dagers betinget fengsel

NTB

En mann i 20-årene er dømt til 15 dagers betinget fengsel etter å ha endret på vitnemålet fra Handelshøyskolen BI som han brukte for å skaffe seg en bankjobb.

– Han erkjente forholdet, og dommen vil bli godtatt, sier mannens forsvarer, advokat Jørgen Riple, til TV 2.

Mannen i 20-årene ble i Hordaland tingrett dømt til 15 dager betinget fengsel og en bot på 10.000 kroner etter å ha erkjent at han forbedret tolv av sine karakterer ved å forfalske vitnemålet.

Mannen var nylig uteksaminert fra BI da han konverterte vitnemålet fra en PDF-fil til en Word-fil og endret de tolv karakterene. Samtidig endret han det akademiske karaktersnittet fra C til B, skriver kanalen.

Det var først i desember i fjor at BI-studenten søkte jobb i en stor bank. Han fikk jobben, men før han rakk å begynne i den, fattet banken mistanke. Det fremgår også av dommen at banken terminerte mannens arbeidskontrakt svært kort tid etter at han takket ja til jobben.