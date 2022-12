Antall inndragninger av utbytte stuper hos politiet

Antallet inndragninger av utbytte fra en kriminell handling har gått kraftig ned de siste årene. Det til tross for at det i flere tiår har vært et mål å dra inn mer penger fra kriminelle.

NTB

I flere år har politiet fått beskjed om å dra inn mer penger fra kriminelle. Likevel er antall utbytteinndragninger halvert siden 2018.

– Inndragning av utbytte er det viktigste verktøyet mot ny kriminalitet. Derfor er det alvorlig når det reduseres såpass mye som tallene viser. Politiet har da i mindre grad brukt en reaksjon som kunne forebygget ny kriminalitet, sier høyskolelektor Inger Coll ved Politihøgskolen til E24.

Antallet inndragninger av utbytte fra en kriminell handling har gått kraftig ned de siste årene. Fra 2018 til 2021 er antallet utbytteinndragninger halvert, viser tall fra Politidirektoratet.

Det til tross for at det i flere tiår har vært et mål at politi og påtalemyndighet skal dra inn mer penger fra kriminelle.

Politidirektoratet peker på to årsaker til nedgangen. Første grunn er færre narkotikasaker, der det ofte er inndragning, og andre årsak er at politiets fokus på inndragning har vært for lite.

– Fokuset på inndragning har vært for lavt prioritert. Det er også derfor vi har satt inn tiltak de siste årene for å øke inndragningene på sikt, sier seksjonssjef John-Magnus Brekken Løkenflaen i straffesaksseksjonen hos Politidirektoratet.