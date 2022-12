Ingen bønn: Ny elbilmoms skal gjelde fra 1. januar

Ingen bønn: Fra 1. januar blir det moms på elbiler for den delen av kjøpesummen som er over 500.000 kroner.

NTB

Bilimportørene får ikke det de ønsker seg til jul: En utsettelse av den nye elbilavgiften til februar.

Denne uka skrev Motor at Bilimportørenes Landsforening (BIL) har bedt om å utsette det varslede momspåslaget en måned – fra 1. januar til 1. februar. Begrunnelsen var å få tid til å håndtere alle de nye bilene som er på vei inn til landet.

Mange opplever at den nye bilen blir dyrere enn planlagt på grunn av forsinkelser i leveransene.

Statssekretær Lars Vangen (Sp) i Finansdepartementet skriver i en epost til Motor at frustrasjonen er forståelig. Likevel mener han at bilbransjen alltid må ta høyde for mulige avgiftsendringer og leveringsutfordringer. Det må også kundene få god beskjed om.

– Endringene i momsfritaket for elbiler ble varslet i revidert nasjonalbudsjett allerede 12. mai 2022. Innstramningen har derfor vært kjent relativt lenge, og aktørene har hatt god tid til å tilpasse seg, skriver Vangen.

– Finansdepartementet har hjemmel til å gjøre unntak fra regelverket i særlige tilfeller, men kan ikke bruke denne fullmakten til å gi en generell utsettelse av Stortingets iverksettelsesdato, avslutter han.

Fra 1. januar blir det altså moms på elbiler for den delen av kjøpesummen som er over 500.000 kroner. Det kommer også en egen vektavgift som rammer de tyngste elbilene hardest. Hver kilo over 500 koster kroner 12,50. Ifølge Naf vil de fleste nye elbiler bli 20.000–30.000 kroner dyrere.