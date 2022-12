Jehovas vitner fratas registrering som trossamfunn

NTB

Statsforvalteren i Oslo og Viken har besluttet å trekke tilbake Jehovas vitners registrering som trossamfunn etter trossamfunnsloven.

– Etter vår vurdering krenker trossamfunnets medlemmenes rett til fri utmelding. Vi mener dette krenker medlemmenes rett til religionsfrihet. Vi mener også at de krenker barns rettigheter ved at de åpner for å ekskludere døpte mindreårige, og ved å oppfordre medlemmer til å sosialt isolere barn som ikke følger trossamfunnets regler, skriver Statsforvalteren i Oslo og Viken i en pressemelding.

Statsforvalteren sendte et varsel til Jehovas vitner om mulig tap av registrering 25. oktober i år.

– I varselet ba vi om en tilbakemelding på om de ønsket å rette opp i forholdene som ledet til nekting av statstilskudd. Samfunnet har ikke ønsket å rette opp i forholdene som medførte nekting av statstilskudd i 2021, og de gir uttrykk for at de fortsatt er uenige i vedtaket om nekting av tilskudd, opplyser Statsforvalteren

Jehovas vitner opplyste til Vårt Land tidligere torsdag at de saksøker staten etter at de ble nektet statstilskudd for 2021. Stevningen mot staten, nærmere bestemt Barne- og familiedepartementet, ble sendt til Oslo tingrett 21. desember, bekrefter Jehovas vitner i en epost til avisen.

Tilskuddet for Jehovas vitners 12.686 medlemmer i fjor utgjør om lag 16 millioner kroner.