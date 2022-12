Juletrafikken preger veiene på bitte lille julaften

Med to dager igjen til jul er det flere som benytter seg av anledningen til å reise hjem. Det fører blant annet til tett biltrafikk på E18 ut av Oslo, bitte lille julaften.

Utfartsdagen for dem som skal hjem til jul, startet torsdag. Det meldes om kø flere steder, samtidig sørger snøvær for forsinkelser på Oslo lufthavn.

– Det er på E6 i retning nordover det er tettest trafikk. Det er noe kø og forsinkelser akkurat nå, samtidig ser det ut som det går greit på E6 sørover. Men det er klart at det er mye biler og trafikk ut av Oslo for øyeblikket, sier trafikkoperatør Tone Sorken i Veitrafikksentralen øst til NTB i 17-tiden torsdag.

Kø enkelte steder

På E18 i retning vest ser det samtidig ut til å gå greit for seg, ifølge Sorken.

– Det er kø enkelte steder, men det er som det pleier med rushtrafikk. Fra Sandvika mot Drammen går det for så vidt fint nå, sier hun.

Trafikken er samtidig krevede i retning Kløfta.

– Det er tett trafikk, og delvis lange køer strekker seg opp til Kløfta. Reisende må beregne god tid og holde god avstand, sier trafikkoperatør Arvid Wahlstrøm i Vegtrafikksentralen øst til Dagbladet.

Ellers er det noe forsinkelser på E16 mot Sollihøgda, opplyser trafikkoperatøren. Tett snøfall på E6 nordover bidrar også til at trafikken går saktere enn normalt.

– Det blir sagt at det snøfallet vil gi seg utover ettermiddagen, og at trafikken vil avta etter hvert. Vi har håp om bedring i løpet av en time eller to, samtidig er det meldt om greit vær i morgen, sier Sorken til NTB.

Forsinkelser på Oslo lufthavn

Samtidig som veiene preges av lange køer grunnet været, rammes også flytrafikken av ettermiddagens snøvær.

– I dag er den travleste dagen på Oslo lufthavn nå i juletrafikkavviklingen, med omkring cirka 74.000 passasjerer. Vi opplever samtidig en del forsinkelser nå i ettermiddag og kveld. Det skyldes at det til tider har falt mye snø på Oslo lufthavn nå i ettermiddag, opplyser pressevakt Øystein Løwer i Avinor til NTB.

Forsinkelsene vil kunne forplante seg utover kvelden, men vi gjør alt vi kan for å hente inn forsinkelsene slik at folk kommer seg trygt hjem til jul, opplyser han videre.

Togtrafikken går som planlagt

Det ser også ut til at alt går på skinner i togtrafikken ut av Oslo.

– Det ser ut til at alle tog er i rute, jeg har i hvert fall ikke fått inn noen meldinger som tilsier noe annet, sier pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor til NTB.

Med to dager igjen til jul var det mange som skulle ut å reise torsdag. På Oslo sentralstasjon ser det meste ut til å gå i orden.

– Det er klart at dagen i dag er en stor utfartsdag, men jeg har ikke oversikt over hvor mye folk eller hvordan det går på Oslo S. Samtidig vil jeg oppfordre reisende til å være ute i god tid og holde seg oppdatert på togselskapene sine apper, sier han.