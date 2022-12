Et halvt århundre etter Asker-ulykken gjør det fortsatt vondt

40 personer av i alt 45 om bord omkom da et Fokker Fellowship-fly fra Braathens SAFE styrtet i Asker utenfor Oslo på rute fra Ålesund lille julaften 1972.

NTB

Lille julaften 1972 styrtet et fly i skogen i Asker. 40 av 45 om bord døde i tidenes verste flyulykke på fastlandet. 50 år etter minnes ulykken med en skitur.

Flyet fra Braathens SAFE var på vei fra Ålesund til Fornebu da katastrofen skjedde. De fleste om bord var på vei til julefeiring, og ulykken satte et dystert preg på hele julehøytiden i Norge.

På dagen 50 år etter ulykken arrangeres en stille vandring på ski inn til minnesmerket ved Myggheim. Lys skal tennes og kranser legges ned. Hjelpekorps fra både Asker og Lier Røde Kors, som begge deltok i redningsarbeidet, skal være med.

– Det er så riktig og viktig at vi minnes og markerer at det i år er 50 år siden denne tragiske og dramatiske ulykken fant sted – selv om det også gjør vondt, sier ordfører Lene Conradi i Asker.

Hun minner om at flystyrten lille julaften 1972 både er et nasjonalt og et lokalt traume.

– De av lokalbefolkningen som sammen med hjelpemannskaper, journalister og andre heroisk oppsøkte ulykkesstedet for å hjelpe, vet vi at har hatt de sterke inntrykkene med seg videre i livet, sier Conradi.

Minnesmerket står i et mye brukt og populært turområde, et par kilometer inn i skogen.

Alle som vil, kan ta skiene fatt og gå sammen inn til bautaen.

– Den bidrar til at vi aldri glemmer skjebnene og omfanget av ulykken for alle berørte, sier Conradi.