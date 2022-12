Politiet tilbakeholdne med informasjon om drapssaken i Bergen

Påtaleansvarlig Inger-Lise Høyland hadde lite å meddele da hun holdt pressekonferanse i forbindelse med drapsetterforskningen i Bergen. Foto: Marit Hommedal / NTB Les mer Lukk

NTB

Politiet har lite nytt å melde om drapssaken i Bergen, men bekrefter at én teori er at det ikke er flere involverte enn de to som er døde.