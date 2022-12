Kvinne i 50-årene dømt for å ha drept gullfisker med klorin

NTB

En kvinne i 50-årene er i Østre Innlandet tingrett dømt for å ha drept tre gullfisker med klorin.

Kvinnen fikk i utgangspunktet en bot på 5.000 kroner for å ha drept 40 gullfisker, men nektet å vedta boten. Saken havnet dermed i retten, hvor kvinnen er dømt for å ha drept tre fisker, skriver TV 2.

Hun må dermed betale en bot på 6.000 kroner.

Kvinnen føler seg uthengt som gullfiskmorder og nektet straffskyld.

– At denne saken går for retten er så dumt at jeg nesten ikke klarer å være saklig, sa hun.

Retten mener kvinnen helte klor i akvariet til en bekjent i fjor sommer fordi vedkommende hadde tatt en sekk som tilhørte kvinnen. Politiet mente at det var 40 fisker i akvariet, men kvinnen har sagt at det var feil, og at det ikke kunne vært mer enn tre.