Prinsesse Märtha Louise med kraftige utfall mot Dagbladet

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett under middagen til regjeringens festarrangement i juni i forbindelse med prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag.

Beskylder journalist for å ha opptrådt under falsk flagg, og avisen for rasistiske holdninger.

Ifølge et innlegg fra prinsesse Märtha Louise (51) på Instagram, skal en journalist fra Dagbladet ha utsatt hennes forlovede Durek Verrett (48) for et bakholdsangrep.

Dagbladet selv gjengir beskyldingen slik:

«En av Dagbladets journalister skal ha hatt en Skype-samtale med Verrett og utgitt seg for å være en vanlig klient. Hensikten med samtalen var trolig å avdekke hvordan Verrett jobber. Først noen dager etter konsultasjonen forteller vedkommende at hun faktisk er journalist for Dagbladet».

«Jeg tror nevnte journalist bør lese Vær varsom-plakaten», skriver prinsessen.

I punkt 3.10 i Vær varsom-plakaten heter det:

«Skjult kamera/mikrofon eller falsk identitet skal bare brukes i unntakstilfeller. Forutsetningen må være at dette er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning».

Prinsessen stiller spørsmål ved hvorvidt hvordan Verrett jobber egentlig er av «vesentlig samfunnsmessig betydning».

Hun trekker også linjer mellom måten hun opplever at forloveden blir behandlet på av norsk presse, med det hennes nå avdøde tidligere ektemann Ari Behn ble behandlet.

«Jeg har vært med på dette før. Pressen skyr ingen midler for å få en artikkel som kan gi dem klikk. De holdt på med Ari på samme måte. De ga seg aldri, fortsatte og fortsatte. Forfulgte han. Kritiserte og kritiserte. Han skulle ikke slippe unna med noe. Dette tok pressen selvkritikk på da han var død. Jeg håper ikke de venter like lenge med å gå i seg selv denne gangen...», skriver hun.

Prinsessen beskylder også Dagbladet for å ha rasistiske holdninger.

Dagbladet ønsker ikke å kommentere metodekritikken mot deres journalist, under henvisning til at avisen aldri kommenterer upublisert materiale.

– Påstandene om at Dagbladet skal ha en rasistisk agenda mener vi for øvrig er absurde. Dagbladet har tvert imot en lang historie for å være opptatt av antirasisme, inkludering og likeverd, så dette kan vi ikke annet enn å tilbakevise på det sterkeste, sier Carlsen til egen avis.