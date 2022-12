Det norske nyhetsåret 2022: Streik, strøm og stigende rente

NTB

Oppmerksomheten flyttet seg i 2022 fra korona og til krig i vårt europeiske nabolag. Dette var året da et angrep på fri kjærlighet traff folk i hjertet – og rente, inflasjon og strømpriser traff lommeboka.

Januar

1. januar: En 28-årig mann blir drept med kniv i Haugesund i forbindelse med oppskyting av nyttårsraketter. En 20 år gammel brite og en 23 år gammel nordmann siktes for medvirkning til drap. Dette var den første av 20 drapssaker med til sammen 23 ofre som politiet starter etterforskning av i løpet av året.

12. januar: Ekstremværet Gyda, en såkalt atmosfærisk elv, treffer Trøndelag og Møre og Romsdal med vind opp i 40 meter i sekundet og ekstremt mye regn.

13. januar: Regjeringen letter på koronatiltakene. Blant annet gjøres smittekarantene om til mer bruk av selvtesting, og den enkelte skal sørge for å varsle sine nærkontakter ved positiv test.

19. januar: Regjeringspartiene og SV blir enige om å øke strømstøtten fra 55 til 80 prosent når prisen per kWh går over 70 øre. Senere økes dette til 90 prosent.

21. januar: Prinsesse Ingrid Alexandra fyller 18 år. Myndighetsdagen byr blant annet på besøk hos statsmaktene Stortinget, Høyesterett og regjeringen. Den store feiringen blir utsatt grunn av koronasituasjonen, men i juni samles kongelige fra hele Europa og prominente gjester fra hele Norge på Slottet for å feire prinsessen.

23. januar: Utsendinger fra Taliban-styret i Afghanistan kommer til Norge for å ha samtaler med Utenriksdepartementet (UD) og humanitære organisasjoner. Ifølge UD ble de møtt med tydelige krav om blant annet et mer inkluderende styresett.

26. januar: Oslo kommune ber innbyggerne spare på vannet for å unngå vannmangel, blant annet gjennom kortere dusjer og å samle opp klesvask. Tiltakene oppheves først 4. oktober.

Februar

1. februar: Telemark tingrett avgjør at terror- og drapsdømte Anders Behring Breivik ikke skal løslates fra forvaringsdommen på 21 år.

4. februar: Nato-sjef og tidligere statsminister Jens Stoltenberg utnevnes til ny sentralbanksjef. En annen av favorittene til å få stillingen, Ida Wolden Bache, blir hans vikar. I mars frasier Stoltenberg seg stillingen for å fortsette som generalsekretær i Nato, og Bache utnevnes til sentralbanksjef for en periode på seks år.

11. februar: Utenriksdepartementet ber norske borgere om å forlate Ukraina på grunn av sikkerhetssituasjonen.

12. februar: Regjeringen fjerner så å si alle koronatiltak, blant annet munnbindpåbud og «meteren».

24. februar: «I dag våknet vi til krig i Europa», sier statsminister Jonas Gahr Støre, som fordømmer den russiske invasjonen i Ukraina.

Mars

2. mars: Hadia Tajik (Ap) går av som arbeids- og sosialminister etter å ha fått kritikk i forbindelse med pendlerboligsaken. Fire dager senere trekker hun seg som Ap-nestleder.

3. mars: Jon Fosse får kritikerprisen for 2021 for «Eit nytt namn», som er avslutningen på storverket «Septologien».

17. mars: Vibeke Fürst Haugen blir historiens første kvinnelige kringkastingssjef.

18. mars: Et amerikansk V-22 Osprey-fly styrter i Gråtådalen i Beiarn i Nordland under militærøvelsen Cold Response. Fire soldater omkommer.

28. mars: Den norske filmen «Verdens verste menneske» av Joachim Trier blir nominert i to kategorier under Oscar-utdelingen – beste utenlandske film og beste originalmanus – men vinner ingen av prisene. Den gjør imidlertid rent bord under Amanda-utdelingen i august, med hele fem priser.

30. mars: Til stående applaus holder Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj en videooverført tale til Stortinget. Han ber om mer våpen til kampen mot de russiske okkupantene.

April

1. april. Over en million seere mister tilgangen til TV 2 som følge av at kanalen og Altibox ikke blir enige om en ny avtale. Først over 200 dager senere – i oktober – blir partene enige.

1. april: Nav melder at 58.400 personer var registrert som helt arbeidsledige ved utgangen av mars. Det utgjør 2 prosent av arbeidsstyrken, det laveste nivået siden 2008.

9. april: Odd Roger Enoksen (Sp) trekker seg som forsvarsminister. Bakgrunnen er VGs avsløring om Enoksens forhold til en 18 år gammel kvinne da han selv var en 50 år gammel gift statsråd tidlig på 2000-tallet. Partifelle Bjørn Arild Gram (Sp) tar over statsrådsposten.

22. april: Hellbillies tildeles hedersprisen under Spellemann-utdelingen. Girl In Red blir årets spellemann for 2021.

30. april: Finalen i «Kompani Lauritzen» sendes på TV. Vinneren er Emilie Enger Mehl (Sp), som deltok i realityprogrammet før hun ble justisminister.

Mai

8. mai: Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) besøker Kyiv og møter blant andre Ukrainas president. Dette er det første offisielle norske besøket til landet siden krigen brøt ut.

14. mai: Subwoolfer synger Norge til en tiendeplass i Eurovision Song Contest med «Give That Wolf A Banana». Ukrainske Kalush Orchestra tar en suveren seier takket være et enormt antall folkestemmer.

17. mai: Politifolk over hele Norge er bevæpnet på nasjonaldagen. Den midlertidige bevæpningen skal trygge gjennomføringen av ulike arrangementer, men politidirektør Benedicte Bjørnland understreker at det ikke er noen endringer i trusselbildet.

18. mai: Staten og bondeorganisasjonene kommer til enighet i jordbruksoppgjøret. Avtalen innebærer en samlet økning i inntektsmulighetene for 2022 og 2023 på 10,9 milliarder kroner, det beste oppgjøret noen gang.

21. mai: FHI starter smittesporing av apekopper. Det første tilfellet blir påvist ti dager senere. 26. august defineres apekopper som en «allmennfarlig sykdom». Det er så langt registrert noe under 100 tilfeller her i landet.

28. mai: 13-årige William Høyem Ribe fra Asker vinner Melodi Grand Prix Junior med låten «Tusen tanker».

Juni

7. juni: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett, også kjent som sjaman Durek, opplyser at de har forlovet seg.

10. juni: Konsumprisindeksen (KPI) har steget med 5,7 prosent fra mai 2021 til mai 2022, opplyser SSB. Dette er den høyeste veksten på tolv måneder siden 1988. Først og fremst trekkes prisene opp av dyrere strøm og drivstoff.

17. juni: Språkrådet tar «hen» inn i ordlistene. I Bokmålsordboka og Nynorskordboka står det at pronomenet brukes for å vise til en person når kjønn er ukjent, uvesentlig eller holdes skjult, og for å vise til en person som foretrekker pronomenet «hen» framfor «han» eller «hun».

18. juni: Flyteknikerne går ut i streik etter at meklingen mellom Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) og NHO Luftfart blir brutt. Ti dager etter streikestart griper regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd.

23. juni: Norges Bank setter opp styringsrenta med 0,5 prosentpoeng til 1,25 prosent – den første av tre doble hevinger i løpet av året.

25. juni. To personer blir drept og 21 skadd når Zaniar Matapour skyter mot utestedene London Pub og Per på hjørnet i Oslo sentrum. En av teoriene politiet jobber etter, er at skytingen var hatkriminalitet rettet mot homofile. Etter råd og tydelig anbefaling fra politiet avlyses blant annet Pride-paraden, som skulle ha vært holdt samme dag.

26. juni: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) møter aktører som jobber med trafikksikkerhet. Bakteppet er at 14 personer har omkommet i trafikken i juni, mot sju i samme måned i fjor. Ved utgangen av november 2022 har 111 personer mistet livet i trafikken her i landet, noe som ifølge Trygg Trafikk er 36 flere enn på samme tidspunkt i 2021.

Juli

1. juli: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) besøker Ukraina. Med seg har han løfter om 10 milliarder kroner i støtte til det krigsrammede landet.

4. juli: Etter flere dager med utsettelser og forlenget meklingsfrist går 900 SAS-piloter i Norge, Danmark og Sverige ut i streik. 15 dager senere blir partene enige om en avtale. Streiken anslås å ha kostet selskapet 1,4 milliarder svenske kroner.

5. juli: Arbeidstakerorganisasjonen Lederne tar ut 74 medlemmer i streik, noe som medfører at oljefeltene Gudrun, Oseberg Sør og Oseberg Øst må stenges ned. Samme dag griper regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd.

25. juli: Skuespiller Geir Børresen dør etter kort tids sykdom, 79 år gammel.

August

13. august: Det blir storstreik i prosessindustrien etter meklingsbrudd mellom LO-forbundet Industri Energi og Norsk Industri. Drøyt 2.500 medlemmer er i streik når konflikten avsluttes elleve dager senere.

14. august: Hvalrossen Freya blir avlivet. Ifølge Fiskeridirektoratet oppsto det flere farlige situasjoner fordi folk ikke fulgte anbefalingen om å holde avstand til det rundt 600 kilo tunge sjøpattedyret i Oslofjorden.

15. august: Tretten bru, som fører fylkesvei 254 over Gudbrandsdalslågen og E6, kollapser. En lastebil og en personbil er på brua, men de to som er i dem, kommer fra hendelsen i god behold.

17. august: Une Bastholm trekker seg som leder i Miljøpartiet De Grønne, blant annet for å ha mer tid med familien. Arild Hermstad går i slutten av november seirende ut av en kampvotering om ledervervet.

24. august: NVE melder om den laveste fyllingsgraden i vannmagasinene i Øst- og Sørvest-Norge de siste 20-årene. I siste del av august når strømprisene stadig nye høyder. Den høyeste snittprisen ligger på 6,43 kroner kilowattimen i områdene Sørøst-Norge (N01), Sørvest-Norge (N02) og Vest-Norge (N05) 30. august.

26. august: Skuespiller Espen Skjønberg dør, 98 år gammel.

September

10. september: Over 72.000 mennesker deltar ifølge arrangøren Oslo Pride på et regnbuetog gjennom Oslos gater. Det er ny rekord og 20.000 flere enn ved det forrige tilsvarende arrangementet, som var i 2019.

12. september: Forretningsmannen Kjell Inge Røkke kunngjør at han har meldt flytting til Sveits. Flere andre pengesterke nordmenn har gjort det samme i løpet av året.

27. september: Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd og avslutter lærerstreiken. Den har da pågått siden 8. juni. Ved avslutningen er over 8.000 lærere i streik.

28. september: Regjeringen foreslår en «lakseskatt» i form av grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen, samt økt grunnrentebeskatning og høyprisavgift for kraftprodusenter. I alt vil dette øke skatteinntektene med 33 milliarder kroner årlig.

29. september: Ni personer siktes for skadeverk og vold mot politiet i forbindelse med en demonstrasjon ved den iranske ambassaden i Oslo. Noen dager senere deltar 1.500 personer i en markering foran Stortinget. Begge markeringene er protester mot presteregimet i Iran etter at 22-årige Mahsa Amini døde mens hun var anholdt av landets moralpoliti.

Oktober

5. oktober: TV-profil og tidligere fotballproff Bernt Hulsker møter i Oslo tingrett, tiltalt for hatefulle ytringer mot en dørvakt på utestedet Syng tidligere i 2022. Han dømmes til 18 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år.

7. oktober: Byrådet i Bergen går av etter et mistillitsforslag i kjølvannet av kritikk mot det kommunale barnevernet. Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) gjør det samtidig klart at han trekker seg fra politikken. Ordfører Rune Bakervik (Ap) får oppgaven med å danne et nytt byråd, som han presenterer i starten av november.

16. oktober: Det blir barnehagestreik som følge av brudd i meklingen mellom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta og motparten Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Ved streikeslutt én måned senere er rundt 3.700 ansatte i 305 private barnehager i streik.

17. oktober: En 52 år gammel mann blir tiltalt for drap på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995. Han møter i Haugaland og Sunnhordland tingrett tre uker senere og nekter straffskyld. Samme mann har også hatt status som mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000. I slutten av oktober oversender politiet sin innstilling i denne saken, og ifølge forsvareren lyder innstillingen på henleggelse.

25. oktober: En gjesteforsker ved Universitetet i Tromsø blir pågrepet og siktet for spionasje. Mannen er i Norge på brasiliansk pass, men politiet mener han er en 44-årig russisk statsborger.

29. oktober: På en gjennomsnittsmåling får Arbeiderpartiet en oppslutning på 19,6 prosent, det laveste på over 20 år.

30. oktober: Rosemarie Köhn, Norges og Nordens første kvinnelige biskop, dør. Hun blir 83 år gammel. Köhn hedres med begravelse på statens regning. 10. november får Hamar bispedømme en ny biskop, når Ole Kristian Bonden tar over etter Köhns etterfølger, Solveig Fiske.

November

4. november: Skuespiller og regissør Toralv Maurstad dør, 95 år gammel. Han hedres med begravelse på statens regning, og både kongen og statsministeren er til stede under gravferdsseremonien i Oslo domkirke.

4. november: Fetteren til Birgitte Tengs frifinnes i Agder lagmannsrett for erstatningskravet fra den drepte jentas foreldre. Det skjer etter at en 52-åring måneden før blir tiltalt for drapet, som fetteren til slutt ble frifunnet for i lagmannsretten.

8. november: Prinsesse Märtha Louise frasier seg alle offisielle oppgaver for Kongehuset. Samtidig er det bestemt at hun skal beholde prinsessetittelen.

9. november: Audun Lysbakken kunngjør at han ikke tar ikke gjenvalg som SV-leder. Lysbakken, som har ledet partiet siden 2012, sier han vil prioritere familie framfor toppolitikk.

9. november: Ti år etter avslutningskonsertene i Stavanger bekrefter Kaizers Orchestra at bandet gjør comeback. Alle de 80.000 billettene til 56 konserter i Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo er solgt.

11. november: Aktivister fra organisasjonen Stopp oljeletingen prøver å lime seg fast på maleriet «Skrik» på Nasjonalmuseet. Senere i måneden griser aktivister fra samme organisasjon til «Monolitten» i Vigelandsparken i Oslo med maling.

15. november: Det blir kjent at samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali har anmeldt komiker og programleder Atle Antonsen for grove hatefulle ytringer og hensynsløs atferd på et utested i Oslo i oktober. Politiet henlegger saken, en avgjørelse som Statsadvokaten fastholder. Avgjørelsen er klaget inn for Riksadvokaten.

16. november: John Carew blir i Oslo tingrett dømt til 14 måneders ubetinget fengsel for grovt uaktsomt skattesvik i perioden 2014 til 2019.

25. november: Under utdelingen av Brageprisen går hedersprisen til forfatter Gro Dahle.

Desember

5. desember: Eiendom Norge opplyser at boligprisene her i landet sank med 2,2 prosent fra oktober til november. Det er den svakeste utviklingen siden finanskrisen brøt ut for 14 år siden.

7. desember: Tingretten frikjenner britisk-russiske Andrey Yakunin for å ha fløyet drone på Svalbard, en dom som er varslet anket. Påtalemyndigheten mener det er forbudt for russiske statsborgere å fly droner i Norge på grunn av sanksjonene etter Russlands invasjon av Ukraina. Flere russiske borgere er tiltalt eller dømt i tilsvarende saker.

15. desember: Viggo Kristiansen blir i Borgarting lagmannsrett frifunnet i Baneheia-saken, der han tidligere er dømt for å ha vært hovedmannen bak voldtektene og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i 2000. Det skjer etter at Riksadvokaten har slått fast at det ikke finnes grunnlag for at Kristiansen er skyldig i det han ble dømt til 21 års forvaring for.

19. desember: En 40 år gammel mann dømmes til 21 års forvaring for å ha drept Marianne Amundsen og forsøkt å drepe en annen kvinne på Nav Årstad i Bergen 20. september 2021. Hans forsvarer opplyser at dommen vil bli anket.

19. desember: Kongen blir innlagt på Rikshospitalet etter å ha fått påvist en infeksjon som må behandles med intravenøs antibiotika. To dager senere skrives han ut

20. desember: Aktoratet legger ned påstand om 17 års fengsel for 52-åringen som er tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs (17) i 1995. Hans forsvarer ber om at mannen frifinnes. Rettssaken har pågått siden begynnelsen av november.

20. desember: Høyesterett beslutter under dissens at en kvinne som var ektefelle og husmor for en IS-kriger i Syria, kan straffes for dette med fengsel i ett år og fire måneder.