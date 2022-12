NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 22. desember.

Stående applaus for Zelenskyj

– Ukraina lever i beste velgående, sa president Volodymyr Zelenskyj til stående applaus i Kongressen i USA, der han overrakte et flagg fra fronten i Ukraina. Han takket for invitasjonen og støtten han og Ukraina har fått fra USA. Politikerne i Washington fikk høre at hjelp til Ukraina ikke er veldedighet, men en investering i felles sikkerhet. Tidligere på dagen møtte Zelenskyj USAs president Joe Biden.

FN ber om at Aung San Suu Kyi løslates

I sin første resolusjon om Myanmar fordømmer FNs sikkerhetsråd brudd på menneskerettighetene i landet og ber juntaen løslate Aung San Suu Kyi. Tre land lot være å stemme i sikkerhetsrådet, blant annet vetolandene Kina og Russland. Siden kuppet i februar 2021 har militæret styrt landet. Nobelprisvinner Aung San Suu Kyi var landets øverste sivile leder fra 2016 fram til kuppet, da hun ble arrestert.

Netanyahu klar med ny regjering

En halvtime før fristen for å danne ny regjering i Israel gikk ut, kunngjorde landets presidentkontor at Benjamin Netanyahu har fått på plass en regjering. Den skal presenteres i løpet av en uke. Den påtroppende statsminister hadde opprinnelig frist til 11. desember med å få på plass en regjering etter valget i november, men fikk halvannen ukes utsettelse.

Terrortiltalt amerikaner vil erklære seg skyldig

Mannen som er tiltalt for terror etter en masseskyting der 23 personer ble såret på T-banen i New York i april, sier han vil erklære seg skyldig. Ingen ble drept i angrepet i Brooklyn i morgenrushet 12. april. Det er berammet et rettsmøte i saken 3. januar.

Brann i sagbruk på Ringerike

Natt til torsdag ble det oppdaget en brann i en flistørker på Moelvens sagbruk på Sokna på Ringerike, Brannen er omfattende siden det brenner mye flis og trevirke, men brannmannskapene har kontroll på brannen,

Det er ikke meldt om noen personskade i forbindelse med brannen, og det er heller ingen spredningsfare.

Fylkesvei stengt etter ras

Natt til torsdag har det gått et steinras på fylkesvei 550 Solneset i Ullensvang kommune i Vestland. Veien er stengt inntil videre.

Raset har gått cirka 50 meter nord for Ednatunnelen mellom Eitrheim og Utne, skriver Vegtrafikksentralen vest på Twitter. Geolog er varslet, og det vil bli tatt en vurdering når det blir lyst.