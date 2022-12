Frp, Rødt og Bellona kritisk til planen om å elektrifisere LNG-anlegget i Hammerfest

NTB

Verken Frp, Rødt, Bellona eller avisa Nordlys vil ikke være med på festen for nye kraftlinjer til Melkøya i Hammerfest. Krititikerne mener planen til Equinor er å sminke klimaregnskapet.

– Det er historisk høye strømpriser, og anslag som tilsier snarlig kraftunderskudd i Norge. Da vitner søknaden om å elektrifisere anlegget om totalt manglende situasjonsforståelse. Da trenger vi ikke elektrifisering på toppen, som kun vil flytte norske utslipp til andre land for å pynte på vårt eget klimaregnskap, sier energipolitisk talsmann i Frp, Terje Halleland, til NRK

Equinor annonserte tirsdag at de både skal øke gassproduksjonen fra Snøhvitfeltet og elektrifisere LNG-anlegget på Melkøya. Prosjektet er anslått til å koste 13,2 milliarder kroner. Planene ble levert til olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Bellona: Kjip julegave

Bellona-leder Frederic Hauge omtalte tirsdag planen om kraftlinjer til Melkøya som en kjip julegave til distriktet.

Geir Jørgensen i Rødt mener i likhet med Halleland fra Frp at elektrifisering av Hammerfest LNG blir en tvilsom sminking av klimaregnskapet.

– Den gassen man i fremtiden ikke bruker på drift av Melkøya, vil bli solgt til andre land og gi klimautslipp der, sier stortingsrepresentanten.

– Vanvittig grønnvasking

Avisen Nordlys reagerer, i likhet med Frp og Rødt, dårlig på Equinors planer, som de omtaler som en «vanvittig grønnvasking».

I en lederartikkel skriver avisen at Equinors plan om å drive naturgassfabrikken på Melkøya, som i dag får strøm fra et eget gasskraftverk, med elektrisitet fra kraftnettet, først og fremst vil bety at aktiviteten på øya i Hammerfest blir redusert.

– Dagens gasskraftverk blir lagt ned, med tap av arbeidsplasser. Disse vil komme til å gjenoppstå et annet sted i Europa, som erkjenner at fossil gass er avgjørende for energisikkerheten de neste tiårene, skriver avisen.

«Kraften som skal benyttes på Melkøya vil måtte komme fra Troms og Nordland. Ekstra alvorlig er at det at det vil skje mens landsdelen om få år vil ha underskudd på kraft, ifølge beregninger fra Sintef», skriver lederskribenten.

Tiltaket i Hammerfest vil få ned de norske utslippene, men ikke bidra til reduserte utslipp globalt. Samtidig vil de direkte og indirekte negative konsekvensene for befolkning og næringsliv i Nord-Norge, bli store, heter det i lederen i Nordlys.