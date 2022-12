Brann i sagbruk på Ringerike under kontroll

NTB

Brannen på Moelvens sagbruk på Sokna på Ringerike er under kontroll. Det er ikke lenger åpne flammer på stedet.

Sørøst politidistrikt skriver på Twitter at det er en flistørker som brenner, og at et stort og omfattende slukningsarbeid er i gang.

– Det dreier seg om en brann i stor skala siden det er mye flis som brenner, men de skal ha kontroll. Det er røykdykkere inne i området for å undersøke brannen innvendig, sier operasjonsleder Tommy Eriksen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Klokken 4.14 opplyser politiet at det ikke lenger er åpne flammer på stedet. Det er ikke meldt om noen personskade i forbindelse med brannen, og det er heller ingen spredningsfare, men det brenner godt i bygningen.

Politiet fikk melding om brannen klokken 3.14 natt til torsdag.

Moelven Soknabruket AS er landets største sagbruk.