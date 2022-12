Staten ønsker at flere universitets- og høgskoleansatte skal få jobbe fra Distrikts-Norge

NTB

Regjeringen ber universiteter og høgskoler legge til rette for at ansatte kan jobbe mer utenfor campus. Slik vil de sikre statlige arbeidsplasser i distriktene.

Det er i tildelingsbrevene for 2023 at Kunnskapsdepartementet ber utdanningsinstitusjonene legge til rette for mer desentralisert arbeid, skriver Khrono.

Formålet er å oppnå mer desentralisering av statlige arbeidsplasser, samt styrke lokale fagmiljø.

Men rektor Margareth Hagen ved Universitetet i Bergen (UiB) mener dette ikke passer for dem.

— Det er veldig spesielt om alle institusjonene skal gjennomføre en modell med desentralisert arbeid. Her bør det være en arbeidsdeling i sektoren der en slik modell gjennomføres der den passer, sier hun til avisa.

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) i Kunnskapsdepartementet sier de forventer at institusjonene legger til rette for desentralisert arbeid.

– Men vår hovedsatsing i sektoren er å skape et større og sterkere desentralisert utdanningstilbud, så kan desentralisert arbeid være en del av denne satsingen, sier han.