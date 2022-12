Drapssak med to døde og flere hypoteser

NTB

De to som ble funnet hardt skadd og senere døde i Bergen onsdag ettermiddag, hadde begge skader som tyder på straffbare handlinger, ifølge politiet.

Like etter klokka 16 onsdag fikk politiets operasjonssentral melding om en alvorlig hendelse på en adresse i Lønborglien i Ytre Sandviken i Bergen. En blodig kvinne ble funnet på gaten utenfor et bolighus.

Politiet og ambulanser kom til stedet etter kort tid, det ble igangsatt livreddende førstehjelp. Kvinnen ble sendt til Haukeland sykehus, hvor hun etter kort tid ble erklært død.

Ikke identifisert

Samtidig søkte politiet i nærheten av funnstedet, og en annen blodig person ble funnet i en leilighet like i nærheten. Det var en mann, som også ble fraktet til sykehus og deretter erklært død.

Sent onsdag kveld, over seks timer etter at meldingen om hendelsen kom, var de to fortsatt ikke formelt identifisert.

– Vi har en formening om hvem de er, men vi har ingen sikker identitet. Vi jobber med å kartlegge dette slik at vi kan få varslet de pårørende, sier påtaleansvarlig Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt på en pressekonferanse.

Flere teorier

Hun sier det fortsatt er uklart hva som har skjedd, og om flere har vært involvert.

– Vi jobber med å kartlegge vitner, belyse bevegelser i området, både de avdødes og andres. Vi kartlegger nettverket til de involverte, elektroniske gjenstander og så videre. Vi må avklare om de har kommunisert med andre for å få et bilde av hendelsesforløpet, sier hun.

Hun understreker at de jobber ut fra flere hypoteser, selv om ingenting peker i retning av flere gjerningspersoner.

Høyland vil ikke si om politiet har funnet noe drapsvåpen, fordi det kan påvirke vitneforklaringer, ifølge henne.

Vakthold

Arbeidet pågikk for fullt ved åstedet onsdag kveld.

Politiet kommer til å jobbe på stedet utover natta. Krimteknikere skal finkjemme boligen, og det blir vakthold i området.

Bjarte Høysæter, direktør i etat for boligforvaltning i Bergen kommune, opplyser til Bergensavisen at det dreier seg om en kommunal bolig.

– Jeg kjenner ikke mer til saken enn det som står i avisen. Nå må vi avvente politiets etterforskning, sier Høysæter til BA.