Advokatene til Viggo Kristiansen vil utsette forskuddsutbetaling

Viggo Kristiansens forsvarer, Bjørn André Gulstad, ønsker ikke å gå inn på årsaken til at de har bedt om at behandlingen av forskuddsutbetaling utsettes. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

Advokatene til Viggo Kristiansen (43) har bedt Sivilrettsforvaltningen om å utsette behandlingen av forskuddsutbetalingen til Kristiansen til etter nyttår.

Det skriver Fædrelandsvennen.

– Vi vil fatte et vedtak om forskudd siden det er åpenbart at saken vil ende med en større utbetaling. Vi har hatt god dialog med advokatene til Kristiansen. De har bedt om at vi utsetter å behandle saken til over nyttår, opplyser avdelingsdirektør Kristina Kjeverud i Sivilrettsforvaltningen til avisa onsdag ettermiddag.

Viggo Kristiansen vil trolig bli tilkjent flere titalls millioner kroner i erstatning, etter å ha sittet urettmessig fengslet i over 20 år fra han var 21 år gammel. Han ble pågrepet i september 2000 og løslatt i februar 2021. Det er Sivilrettsforvaltningen som behandler forespørselen.

Kristiansens forsvarer, Bjørn André Gulstad, ønsker ikke å gå inn på årsaken til at de har bedt om at behandlingen utsettes. Kristina Kjeverud ønsker samtidig ikke å si noe om størrelsen på forskuddsutbetalingen, før vedtaket er fattet.

Mandag denne uken meldte TV 2 at Kristiansen har bedt om å få utbetalt ti millioner kroner i forskudd, slik at han blant annet får muligheten til å få kjøpt seg egen bolig.