Gram ikke overrasket over russisk utspill om forsvar i nordvest

NTB

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier Norden står sammen mot Russland. Han er ikke overrasket over det russiske utspillet om forsvar i nordvest.

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu sa onsdag at landet på grunn av Natos foreslåtte innlemmelse av Sverige og Finland vil opprette en ny forsvarsenhet i nordvest.

– Nato er en defensiv forsvarsallianse, og Norge ønsker Sverige og Finland velkomne som medlemsland. Norge står sammen med Sverige og Finland, sier Gram til NTB.

Forsvarsministeren er ikke overrasket over at Russland kommer med et slik utspill. Han sier Nato ikke utgjør noen trussel mot Russland, og at Russland vet dette godt.

– Norge har økt beredskapen i takt med utviklingen av situasjonen, og vi vil fortsette å monitorere situasjonen nøye, sier han.