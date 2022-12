Tiltaltes siste ord i Tengs-rettssaken: – Jeg har aldri drept noen

– Det eneste aktoratet og politiet er opptatt av er å bruke det jeg har gjort mot meg for å rakke ned på meg, sa tiltalte i retten onsdag. Tegning: Ane Hem / NTB Les mer Lukk

NTB

Den tiltalte i Tengs-saken avsluttet rettssaken med å si at han aldri har drept noen. – Jeg har sittet 486 dager i et mareritt for noe jeg ikke har gjort.