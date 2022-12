To personer pågrepet etter voldshendelse i Kristiansand

NTB

En person er fraktet til legevakta med ambulanse etter en voldshendelse i Kristiansand.

Politi og ambulanse rykket like før klokken 10 ut til en privat adresse i Kristiansand, etter melding om en voldshendelse på stedet.

– Skadeomfanget er uavklart, men personen som ble sendt til legevakta skal ha vært våken og bevisst, sier operasjonsleder Ronny Aateigen Andersen til Fædrelandsvennen.

Han forteller at politiet er i kontakt med tre personer på stedet.

Andersen forteller til NTB at det er uklart om de tre personene har en relasjon, men at det framstår som at de kjenner hverandre. Den fornærmede mannen er i 20-årene, mens mennene som er pågrepet er i 30-årene.

– De er siktet for voldsutøvelse, sier operasjonslederen.

Politiet har heller ikke gjort funn av noe våpen eller andre gjenstander som kan ha blitt brukt i forbindelse med voldshendelsen.