Advokat Per Danielsen har stevnet staten etter at han mistet advokatbevillingen. Foto: Carina Johansen / NTB

NTB

Tidligere i desember mistet advokat Per Danielsen bevillingen sin. Nå har den kjente forsvarsadvokaten gått til sak mot staten.

Stevningen ble ifølge advokaten selv sendt inn på hans egen bursdag.

– Stevningen var min gave til meg selv på bursdagen min, skriver Per Danielsen selv i en epost til NTB.

Han mener at Advokatbevillingsnemnden har vurdert kritikken på feil tidspunkt, og at nemnda ikke har vurdert situasjonen på selve vedtakstidspunktet, men for flere år siden.

– Det er altså vurdert fortidige forhold. Lenge før bokettersynet igangsatt i 2021 var angivelig kritikkverdige punkter for lengst rettet opp. Advokatfirmaet hadde da iverksatt egne tiltak for å komme à jour med den alminnelige utvikling for hvordan advokatvirksomhet skal drives. Det er da ulovlig å vurdere situasjonen fra før tiltak er iverksatt, skriver Danielsen.

Han skriver også at vedtaket svømmer over av feil, både i faktum og i rettsanvendelsen og i saksbehandlingen.

Stevningen er samlet sett på 20 sider.