NTB

Ofotbanen er stengt for trafikk onsdag på grunn av en brann i et høyspentanlegg ved Narvik stasjon.

Bane Nor opplyser at de ikke vet hvor lang tid det vil ta å få i gang trafikken igjen.

Fremover skriver at brannvesenet opplyser at det er brann i et høyspentanlegg.

Politiet i Nordland skriver på Twitter at det ikke er meldt om personskader og at det heller ikke er spredningsfare.

– Nødetatene er på stedet og har kontroll, skriver de.