Gult farevarsel for is flere steder i landet onsdag

Det er meldt gult farevarsel for is flere ulike steder i landet onsdag. Varsom.no advarer om underkjølt regn, som her på Kjelsås i Oslo tredje juledag for noen år siden. Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

NTB

Det er meldt gult farevarsel for is flere ulike steder i landet onsdag. Folk advares om at isen kan være vanskelig å se.