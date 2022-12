Venter stor pågang på Alternativ Jul i år – ber folk stille opp

NTB

Det ventes stor pågang på Alternativ Jul i Oslo i år, julefeiringen der alle kan delta helt gratis. Arrangøren sier det fortsatt er mulig å bidra i dugnaden.

Alternativ Jul arrangeres på frivillig basis uten offentlig støtte og holder hvert år julefeiring for dem som trenger det. Etter to år preget av pandemi, er feiringen nå tilbake innendørs. Julefeiringen skjer i Oslo Kongressenter fra klokka 15 julaften til klokka 13 andre juledag.

Dørene er åpne døgnet rundt, og alle er velkommen. Arrangør Henning Holstad tror det blir mange som møter opp i et år preget av priskrise, hvor mange sliter med å få endene til å møtes.

– Sånn som situasjonen i samfunnet er nå, så er vi forberedt på at det kan komme flere. Vi hadde 2.500 gjester i 2019. Det aner oss at det kan bli flere i år. Vi skal prøve å håndtere det på best mulig måte. Vi takler ganske mye, sier Holstad til NTB.

– Vi er ikke klare før vi starter. Det er mange detaljer og biter som gjenstår ennå. Første vakt starter forberedelsene i morgen tidlig inne i huset, sier han.

Lange køer

Før jul har flere stått i lang køer hos frivillige organisasjoner som deler ut julegaver, som Fattighuset, Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen.

Samtidig har andre tydd til Finn for å enten tilby plass rundt bordet eller finne noen å feire med. Tirsdag var det over 1.300 treff på Finn på søkeordet «hjelp til jul».

Rundt om i landet er det også en rekke organisasjoner som forsøker å gjøre jula god for dem som sliter nå.

Mulig å bidra

Det er mulig å støtte Alternativ Jul med donasjoner. Det er også mulig å melde seg som frivillig, men den eneste vakta som er igjen, er natt til andre juledag.

– Så hvis det er noen der ute med litt lakenskrekk, kan de få lov til å være med oss, sier Holstad.

– Alternativ jul er basert på donasjoner og gaver. Vi er stolte av at vi har fungert i alle år. Vi har aldri søkt om eller fått en offentlig krone. Det er en god juletradisjon, sier han.

– Gleder oss

Holstad sier det er ekstra viktig i år.

– Jeg synes det er helt riktig, og vi gleder oss til dette. Vi ser fram til å bistå. Kvaliteten på et samfunn og dem som bor der, måles ut fra hvordan man tar vare på de svakeste. Det er det vi vil gjøre, sier han.

– Et perfekt samfunn skaper vi aldri, men vi prøver å bidra.