NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, onsdag 21. desember.

Rettssaken mot mannen som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs

Forsvarers prosedyre i saken mot mannen som står tiltalt i Haugaland og Sunnhordland tingrett for drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs i 1995.

Rapport om stormingen av Kongressen i USA legges fram

6. januar-komiteen, som har gransket stormingen av den amerikanske Kongressen, legger fram sin rapport. Et sammendrag ble lagt fram mandag, der det kom fram at komiteen ber justisdepartementet om å reise straffesak mot tidligere president Donald Trump. 6. januar 2021 tok tusenvis av Trump-støttespillere, blant dem folk fra høyreradikale grupper, seg inn i Kongressen i et forsøk på å stanse godkjennelsen av Joe Bidens valgseier.

Eiendom Norge om boligmarkedet 2023

Eiendom Norge legger fram sin prognose for utviklingen i boligmarkedet neste år.

Ny stortingsdirektør

Stortinget får etter planen ny direktør onsdag. Fredag avga presidentskapet innstilling i saken, onsdag behandles den i plenum. Marianne Andreassen sa opp sin stilling 28. juni i år, og siden har assisterende direktør Kyrre Grimstad fungert i stillingen.

Siste runde i gruppespillet i mesterligaen

Arsenal – med Frida Maanum på laget – er allerede klare for cupspillet i mesterligaen. Onsdag møter de Zürich, en kamp de bør vinne for å sikre seier i gruppe C. I gruppe D står gruppeseieren mellom Ingrid Syrstad Engens Barcelona og Emilie Bragstads tyske klubb Bayern München. Begge står med 12 poeng før siste kamp onsdag. Barcelona møter svenske Rosengård, mens Bayern München spiller mot Benfica.