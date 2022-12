Bane Nor når ingen av punktlighetsmålene for 2022

2022 tegner til å bli et dårlig år for Bane Nor. Ingen av målene for punktlighet som ble satt for i år, ser ut til å bli oppfylt. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB Les mer Lukk

NTB

Bane Nor hadde som mål for 2022 at 85 prosent av rushtogene i Oslo-området skulle være punktlige. Ingenting tyder på at de når målet.