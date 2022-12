Ramaphosa: – Korrupsjon i ANC er en alvorlig trussel

Sør-Afrikas korrupsjonsanklagede president Cyril Ramaphosa erkjenner at korrupsjon i hans parti ANC er et alvorlig problem. Foto: Denis Farrell / AP / NTB

NTB

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa lover kamp mot korrupsjon etter å ha blitt gjenvalgt som leder for regjeringspartiet ANC.

– Slik jeg ser det, så er min oppgave å forene ANC, sa presidenten under avslutningen av partiets landsmøte i Johannesburg tirsdag.

Dagen før ble han gjenvalgt som partileder i en avstemning som ble jevnere enn ventet. Ramaphosa er selv anklaget for korrupsjon, og opposisjonen har forsøkt å stille ham for riksrett.

Nå lover han imidlertid å kjempe mot korrupsjon i partiet.

– Vi har ikke noe valg, enten tar vi tak i korrupsjonen, eller så bukker vi under, sa presidenten ved avslutningen av landsmøtet.

– Korrupsjon innad i partiet vårt er en alvorlig trussel, erkjente han.

Den 70 år gamle presidenten etterforskes av politiet for håndteringen av et tyveri på gården sin. Han anklages for å ha forsøkt å skjule tyveriet av et stort kontantbeløp som skal ha vært gjemt i en sofa.