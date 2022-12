NRK ble felt flest ganger i PFU i 2022

NTB

NRK ble felt i Pressens Faglige Utvalg (PFU) for brudd på god presseskikk fire ganger i 2022. Det er én fellelse mindre enn året før.

Tross nedgangen er NRK alene på topp, skriver Journalisten.

– De er litt ulike, de fire sakene. Den vi har brukt mest på, er saken fra Grue kommune nå i november, der en kommunal leder ikke fikk tilgang til samtidig imøtegåelse. Det er et typisk eksempel på det vi prøver å unngå, der vi ikke har vært grundige nok i det grunnleggende journalistiske håndverket, sier NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk.

Klassekampen, TV 2, Brønnøysunds Avis, Trønder-Avisa, Bodø Nu, Varden og Dagbladet har alle fått to fellelser. Til sammen har PFU gått til fellelser mot innklagede norske medier 49 ganger i år. Av disse er 39 brudd på god presseskikk og 10 bare kritikk.

Utvalget hadde sitt siste møte for året tirsdag. Her ble to medier felt, mens fem gikk fri, opplyser PFU.