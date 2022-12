Lovforslag: Unge skal ikke bosettes i sykehjem mot sin vilje

NTB

Unge skal ikke bosettes på sykehjem mot sin vilje. Det ønsker regjeringen nå å lovfeste.

Regjeringen sender et forslag på høring om å lovfeste at kommuner ikke kan bosette barn, unge og voksne under 50 år i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester beregnet for eldre. Det skriver regjeringen på sine nettsider.

Ifølge VG , som først skrev om saken, vedtok et enstemmig Storting i 2018 at barn ikke skal måtte bo på sykehjem mot barnets beste og foreldres ønske.

Regjeringens lovforslag vil også omfatte omsorgsboliger, men kun omsorgsboliger der personer under 50 år må dele oppholdsrom, som kjøkken, bad, stue og lignende, med personer som er betydelig eldre enn dem selv.