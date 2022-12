Dyrevernere vurderer å gå til sak for å stanse ulvejakta

Noah-leder Siri Martinsen under en markering for rovdyr i Oslo i 2019.

NTB

Noah, WWF og Foreningen våre rovdyr vil stanse ulvejakta og skal onsdag møte advokater for å diskutere søksmål mot staten.

Regjeringen opprettholdt tirsdag vedtaket i rovviltnemndene om å felle tre ulveflokker i ulvesonen. Noah kaller det et absurd vedtak. De viser til at et lignende vedtak i fjor ble erklært ulovlig av tingretten og lagmannsretten. Høyesterett behandler nå saken.

– Vi vurderer å gå rettens vei for å redde de tre flokkene. Vi skal møte advokater onsdag for å vurdere hvordan vi skal ta dette videre. Det er helt uakseptabelt at de fortsetter den samme linjen, sier Noah-leder Siri Martinsen til NTB.

Ulvejakta regjeringen åpner for, skal etter planen starte 1. januar. Noah vurderer å be tingretten om en midlertidig forføyning, som betyr at jakta må vente til søksmålet er avgjort i retten.

– Det haster. Vi er i denne prosessen hvert eneste år på grunn av måten regjeringen legger opp prosessen på, sier Martinsen.

Venstres tidligere miljøminister Ola Elvestuen har også sagt at han ikke tror vedtaket er i tråd med norsk rett.